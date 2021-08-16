Saros sahillerinde emniyet şamandıralarıyla "güvenli yüzme alanları" oluşturuluyor

Saros Körfezi'ndeki sahillerde güvenli yüzme alanlarının oluşturulması amacıyla emniyet şamandırası çekiliyor.

Saros Körfezi'ndeki sahillerde güvenli yüzme alanlarının oluşturulması amacıyla emniyet şamandırası çekiliyor.

Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Keşan Belediyesi iş birliğinde yapılan çalışmada, Erikli ve Yayla sahili kıyılarına emniyet şamandıraları konuldu.

ESTAB'dan yapılan açıklamada, güvenli bir tatil ve yüzme aktivitesi için emniyet şeridini aşmadan yüzülmesi gerektiği belirtildi.

Emniyet şamandıralarıyla kıyıların daha güvenli hale getirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Keşan Belediyesi ile yaptığımız iş birliği protokolü kapsamında, birlik envanterinde bulunan emniyet şamandıralarımız belediye ekiplerince hemşehrilerimizin ve tatilcilerimizin güvenliği için çekildi. Kendi güvenliğiniz ve halk güvenliği için emniyet şeridi aşılmadan yüzülmeli. Güvenli yüzme alanına tekne, kayık ve benzeri deniz aracıyla kontrolsüz giriş yapılmamalı. Emniyet şeridindeki duba ve iplere zarar verilmemeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar