Saros Körfezi Sahillerine Sıkı Denetim

Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan'ın talimatıyla, Keşan'daki birçok olumsuzluklara el atan cumhuriyet savcıları, jandarma ve ilgili kurum müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahillerde denetimlerde bulundu.



Keşan Cumhuriyet Savcısı Muhammet Ali Akkuş, Cumhuriyet savcısı Selçuk Sağlar önderliğinde, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Müdürlüğü, Edirne Jandarma Alay Komutanlığı ve Erikli Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon tarafından Mecidiye ve Erikli sahillerinde inceleme yapıldı. Saros'un bazı sahillerinin çarpık ve kontrolsüz bir yapılaşmaya sahip olduğu, bu nedenle de ticari ve tatilciler açısından çevre ve gürültü kirliliği yaşandığı bildirildi. Kontrolsüzlüğün Mecidiye ve Erikli sahillerinde hat safhada olduğu bunun için de savcılığın duruma el attığı ifade edildi. Sahillerdeki denetleme konusunda da boşluk yaşandığı ve çeşitli rantların sağlandığı yönünde gerek Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına gerekse BİMER'e birçok şikayetin yapıldığı kaydedildi.



Keşan Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yapılan çalışma kapsamında, imar yolsuzlukları, kumsalda ilk 50 metreye kadar yapılaşmaya izin verilmediği gibi işletmelerin de ilk 50 metreye çardak ve şezlong koyamayacağı, Mecidiye Sahilindeki seyyar satıcılara ait olan çadırların görüntü kirliliği yaşanmayacak başka bir noktaya kaydırılacağı, ruhsatları ve izinleri olmayan sağlık açısından tehlike arz eden seyyar satıcıların kaldırılacağı ve gerekli izinleri olmayan seyyar işyerlerinin mühürleneceği, yazlık kiralama işlemlerinde kimlik bildirimi uygulamasının artırılacağı, gelişi güzel kurulan çadırlara izin verilmeyeceği öğrenildi.



İnceleme heyeti tarafından tespit edilen olumsuzlukların ilgili kurumlara bildirilerek gereğinin yapılacağı ve Mecidiye ile Erikli sahillerinin yaşanabilir bir yer haline getirileceği vurgulandı. - EDİRNE