Saros Körfezi"Ne Dikkat Çekmek İçin Yürüyor

Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği (EDOSK) Başkanı Orkun Akman, "Saros Körfezi"ne dikkat çekmek için yürüyüş başlattı.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne ve Çanakkale'ye kıyısı olan Saros Körfezi'nin bu iki kent için çok önemli olduğunu söyledi.

Körfezin hem karadan hem denizden bir takım tahribatlara uğradığını belirten Akman, şunları kaydetti:

"Taş ocakları olsun kum ocakları olsun, trolle avlanma ile denizdeki balık çeşitliliğinin azalması olsun özellikle kıyı şeridindeki çarpık yapılaşma olsun tüm bunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüyüş başlattım. Yürüyüşüme Gelibolu'nun Adilhan köyünden başlayıp Enez kalesinde bitirmeyi planlıyorum. Bu süre zarfında Saros Körfezi'nin Edirne kıyılarını yürümüş olacağım. Şu an her şey yolunda giderse yürüyüşümü 4 veya 5 gün olarak planlıyorum. Bittiğinde de 100 kilometreyi aşkın bir yol yürümüş olacağım. İnşallah başarırız. Saros Körfezi'nin değerinin bilinmesi lazım. Göz bebeği gibi korunması lazım. Buna dikkat çekmek istiyorum."