Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda 'sertfikalı ev' modeli uygulanacak
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Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda 'sertfikalı ev' modeli uygulanacak

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı sahillerde ev kiralayacak yazlıkçılar için 'sertifikalı ev' modeli uygulamasına geçilecek.

Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda 'sertfikalı ev' modeli uygulanacak
18.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:05

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı sahillerde ev kiralayacak yazlıkçılar için 'sertifikalı ev' modeli uygulamasına geçilecek. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, uygulamayla ev kiralamalarına standart getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Sertifika almayı hak etmeyen evleri mücavir alandaki sahillerimize gelen misafirlerimize tavsiye etmeyeceğiz" dedi. 

Keşan Belediyesi, mücavir alanlarda bulunan Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinde kiraya verilecek yazlıkların standarda uygun olması amacıyla 'sertifikalı ev' modeli uygulamasını hayata geçirdi. Hijyen şartlarına uygun ve gerekli eşyalara sahip evler Keşan Belediyesi'nce yapılacak kontrollerden sonra emlakçılar tarafından kiraya verilecek. Gerekli şartları taşıyan kiralık evlere 'konaklama standartlarına uygundur' yazılı tabela asılarak, tatilcilerin mağdur edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yazlıkların kalite standardına uygun olması amacıyla 'sertifikalı ev' modeli uygulaması geliştirdiklerini belirterek, "Keşan Belediyesi tarafından uygun bulunmuş evlerimize 'konaklama standartlarına uygundur' yazılı levhalar asılacak. Biz bu işte emlakçılarımız, jandarmamız ve zabıtamız ile birlikte hareket ediyoruz. Ev kiralamalarına standart getirmek istiyoruz. Her evi herkes kiralayamayacak. Gelen misafirlerimiz sertifikalı kiralık evlerle sözleşme yapması konusunda da anonslar yapacağız. Sertifika almayı hak etmeyen evleri mücavir alandaki sahillerimize gelen misafirlerimize tavsiye etmeyeceğiz. Kaçak konaklamalar da jandarma tarafından çok kısa sürede tespit edilecek. Kiralama yapılacak evlerimizde standart oluşturacağız. Evlerdeki ev eşyalarının ve aletlerinin düzgün çalışıyor olması çok önemli olacak. Kullanım ömrü bitmiş ve eskimiş eşyaların bulunduğu evlerin kiralanmasının önüne geçeceğiz. Her kiralamadan sonra evlerde dezenfeksiyon yapılmasını belediye işbirliğinde sağlayacağız. Kiralamalarda bu yıl dezenfeksiyon çok önem kazanacak. Sertifikasyonla birlikte kiralamalarda ve bölgede turizm anlamında çok düzgün bir yapıya kavuşacağız. Evlerin ve içindeki eşyaların durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek. Kiralama yapılması uygun bulunan evleri de çeşitli platformlar da duyuracağız" dedi.Erikli köyü sahilinde emlakçılık yapan Kudret Uybaş da "Kiraya verilecek yazlıklarda belli standartların oluşturulması, hijyen kurallarına uyulması ve salgına karşı alınacak tedbirlerin eksiksiz yerine getirilmesi için emlakçılar olarak koordinasyon sağladık. Biz de bu uygulamaya destek veriyoruz. Sahillerimize tatil için gelecek misafirlerin daha sağlıklı ve güvenli bir tatil geçirmesini istiyoruz. Şu an sezonun başındayız. Bu nedenle de yoğunluk yok. Önümüzdeki hafta yoğunlaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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