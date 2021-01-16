Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı

16.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:53
Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde yaz aylarında yaşanan su sorununu çözmek amacıyla yapılacak olan, içme suyu depoları ve şebeke hattı bulunan tesisin yapımına başlandı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilinde yaz aylarında yaşanan su sorununu çözmek amacıyla yapılacak olan, içme suyu depoları ve şebeke hattı bulunan tesisin yapımına başlandı.

Keşan Belediyesi, yaz aylarında nüfusu 100 bini aşan Erikli köyü sahilinde yaşanan su sıkıntısını çözmek için yeni bir tesis projesi geliştirdi. Enez ilçesine bağlı Kocaali köyünde kurulacak olan tesisin inşasına yüklenici firma başladı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgede yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının önüne geçerek, vatandaşlara sağlıklı, içilebilir ve temiz su sağlayacaklarını belirterek, "Hayırlısıyla tesis için ilk kazmamızı vurduk. Yıllardır beklenen tarihi bir projeyi hayata geçiriyoruz. Kocaali köyünde bulunan kuyulara enerji nakil hattı, su depoları, paket arıtma tesisi inşa edilerek, Erikli köyünde yapılacak su deposuna kadar 22 kilometrelik terfi hattı yapılacak. Tesisten 22 kilometrelik hatla Erikli köyü sahiline su aktarılacak. Projenin tamamlanma süresi 180 gün. Eğer hava koşulları müsaade ederse yaz başlamadan projeyi tamamlamış olacağız" dedi.


- Keşanedirne
Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı
Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı
Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı
Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı
Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı
Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Meral Akşener Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cemal Hünal Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Fatih Terim Tolga Ciğerci Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Silah Ankara Selçuk Özdağ Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımına başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 14:59:24. #1.15#
title