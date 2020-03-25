"Saros Körfezi'ndeki sahillere gelmeyin" uyarısı
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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel

"Saros Körfezi'ndeki sahillere gelmeyin" uyarısı

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlardan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Saros Körfezi'ndeki sahillere gelmemeleri uyarısında bulundu.

25.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:54

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, vatandaşlardan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Saros Körfezi'ndeki sahillere gelmemeleri uyarısında bulundu.

Belediyenin konferans salonunda koronavirüs tedbirlerinin görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu maske ve gözlükle toplantıya katılırken, diğer yetkililer aralarında ikişer koltuk boşluk bırakarak oturdu.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, ekiplerin dezenfeksiyon işlemleri için gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Herkesin kendi OHAL'ini ilan etmesi gerektiğini vurgulayan Helvacıoğlu, "Bu kötü günleri hep birlikte önlem alarak geride bırakacağız." dedi.

Helvacıoğlu, okulların uzaktan eğitime geçmesiyle büyükşehirlerdeki vatandaşların Saros Körfezi sahillerine gelmeye çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu dönemde Erikli, Yayla ve Mecidiye sahillerine gelen ya da gelmek isteyenlere sesleniyorum. Sahillerimize gelen misafirlerimiz de var. Onlara temizlik ve su hizmeti dışında bir hizmet maalesef veremeyeceğiz. Çünkü ancak Keşan'daki vatandaşlarımıza hizmet üretebileceğimiz bir süreçteyiz. Bu süreçte lütfen hem kendi sağlığınız hem de bölge halkımızın sağlığı için sahillerimize gelmeyiniz. Biz meclis ve belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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