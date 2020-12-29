Saros Körfezi'ndeki içme suyu sıkıntısı su depolarıyla çözülecek
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Saros Körfezi'ndeki içme suyu sıkıntısı su depolarıyla çözülecek

29.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:45
Saros Körfezi'ndeki içme suyu sıkıntısı su depolarıyla çözülecek

Saros Körfezi'nin Erikli sahilinde yaz aylarında yaşanan su sorununu çözmek amacıyla bölgeye yeni içme suyu depoları ve şebeke hattı yapılacak.

Saros Körfezi'nin Erikli sahilinde yaz aylarında yaşanan su sorununu çözmek amacıyla bölgeye yeni içme suyu depoları ve şebeke hattı yapılacak.

Edirne'nin Keşan Belediyesi, bölgede yaşanan su sıkıntısını çözmek için hazırladığı projenin ihalesini gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bölgedeki sıkıntıların önüne geçerek, vatandaşlara sağlıklı, içilebilir ve temiz su sağlayacaklarını belirtti.

Erikli bölgesinde yaz aylarında su ihtiyacının günlük 7 bin ton civarına ulaştığını aktaran Helvacıoğlu, uzun yıllardır beklenen bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Çalışmaları 6 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini aktaran Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Erikli'yi suya kavuşturacak projemizin sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşme ile Kocaali'de bulunan kuyulara enerji nakil hattı, su depoları, paket arıtma tesisi yapılması, Erikli köyünde yapılacak su deposuna kadar terfi hattı yapılması, akabinde de Erikli sahiline yeni içme suyu şebeke hattı çekilmesi işlerini kapsamaktadır. İşin tamamlanması için belirlediğimiz süre 180 gündür. İçme suyu hatları yenilenecek ve altyapıda büyük dönüşüm yaşanacak."

Proje kapsamında toplam 55 bin 694 metre hat döşenerek, 3 su deposu, paket arıtma tesisi, terfi merkezi ve 2 içme suyu kuyusu yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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