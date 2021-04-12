Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen, 2 teknedeki 6 kişiye 101 bin 732 TL ceza kesildi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen, 2 teknedeki 6 kişiye 101 bin 732 TL ceza kesildi.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Saros Körfezi'ndeki Enez ilçe sahilindeki denetimlerde, 2 teknede 6 kişinin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını belirledi. Haklarında adli işlem başlatılan 6 kişiye, toplam 101 bin 732 TL ceza uygulandı. Yasa dışı avcılığa karşı körfezde denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL