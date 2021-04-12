Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen, 2 teknedeki 6 kişiye 101 bin 732 TL ceza kesildi.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptıkları belirlenen, 2 teknedeki 6 kişiye 101 bin 732 TL ceza kesildi.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Saros Körfezi'ndeki Enez ilçe sahilindeki denetimlerde, 2 teknede 6 kişinin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını belirledi. Haklarında adli işlem başlatılan 6 kişiye, toplam 101 bin 732 TL ceza uygulandı. Yasa dışı avcılığa karşı körfezde denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Hande Ataizi Kaan Yıldırım Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Köpek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:32:48. #1.16#
title