Saros Körfezi'nde yasa dışı avlanan 6 kişiye 101 bin 732 lira ceza kesildi

Edirne'de, Saros Körfezi'nde yasa dışı avcılık yapan 6 şüpheliye 101 bin 732 lira ceza kesildi.

Edirne'de, Saros Körfezi'nde yasa dışı avcılık yapan 6 şüpheliye 101 bin 732 lira ceza kesildi.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, Saros Körfezi'nde yasa dışı avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları denetimler esnasında 2 teknenin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını tespit etti.

Teknelerdeki 6 şüpheliye 101 bin 732 lira para cezası uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı