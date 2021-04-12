Saros Körfezi'nde yasa dışı avlanan 6 kişiye 101 bin 732 lira ceza kesildi
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Saros Körfezi'nde yasa dışı avlanan 6 kişiye 101 bin 732 lira ceza kesildi

Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel
Saros Körfezi'nde yasa dışı avlanan 6 kişiye 101 bin 732 lira ceza kesildi

Edirne'de, Saros Körfezi'nde yasa dışı avcılık yapan 6 şüpheliye 101 bin 732 lira ceza kesildi.

Edirne'de, Saros Körfezi'nde yasa dışı avcılık yapan 6 şüpheliye 101 bin 732 lira ceza kesildi.

Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, Saros Körfezi'nde yasa dışı avcılığa yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler yaptıkları denetimler esnasında 2 teknenin yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığını tespit etti.

Teknelerdeki 6 şüpheliye 101 bin 732 lira para cezası uygulandı.

Şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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