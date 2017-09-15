Saros Körfezi'nde Dev Granyöz Balıkçı Ağlarına Takıldı

ÇANAKKALE'nin Gelibolu İlçesi'nde balıkçıların ağlarına takılan 137 kilo ağırlığında ve 2 metre uzunluğundaki dev granyöz balığı, Edirne'nin Keşan İlçesi'ne getirilerek, balıkçı tezgahında sergilendi.



Gelibolu'dan teknesiyle Saros Körfezi'nde denize açılan Gülhan Uluhan, ağ ile 137 kilo ağırlığında ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda, kaya levreği olarak da bilinen granyöz balığı yakaladı. Dev balık, Keşan'a getirilerek, yeni açılan bir balıkçının önündeki tezgahta sergilendi. Görenler meraklı gözlerle balığı seyredip fotoğraf çekerken, bazıları bu büyüklükte bir balığı ilk kez gördüklerini söyledi. Balık, işyerinin açılışına özel olarak kilosu 2 liradan satışa sunuldu.



- Edirne