Saros Körfezi'nde belediye sahil ve ormanlık alanda temizlik çalışması yaptı

Saros Körfezi'nin en çok tercih edilen yerlerinden olan Yayla Sahili'nde çevreye atılan çöpler belediye ekiplerince temizlendi.

Saros Körfezi'nin en çok tercih edilen yerlerinden olan Yayla Sahili'nde çevreye atılan çöpler belediye ekiplerince temizlendi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahil ve ormanlık alana gelişigüzel atılan ve bölge sakinlerinin tepkisine neden olan çöpler toplandı.

Açıklamada görüşleri yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Günsal, vatandaşların şikayeti üzerine geldikleri ormanlık alanda çöp birikintileriyle karşılaştıklarını belirtti.

Ormanların çöplük olmadığını aktaran Günsal, "Doğamız, yeşilimiz, ormanlarımız hepimizin ve biz bunları korumalıyız. Bu manzara ile karşılaşmak hem vatandaşlarımızın hem de temizlik ekiplerimizin hoşuna gitmiyor. Keşan Belediyesi olarak biz temizliyoruz ancak sizler de lütfen çöplerinizi çevreye atmayın. Çöplerinizi çöp kovasına bırakmak yerine gelişi güzel etrafa atılması, bu şehre yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Doğanın ve çevrenin temiz kalması için çalıştıklarını vurgulayan Günsal, vatandaşları temizlik konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar