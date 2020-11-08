Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)
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Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)

08.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 08.11.2020 19:17
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)

VALİ CANALP: 3 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOREnez ilçesine giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, amatör balıkçı olarak 4 kişinin sabah saatlerinde denize balık tutmak amacıyla açıldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Maalesef bir...

VALİ CANALP: 3 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Enez ilçesine giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, amatör balıkçı olarak 4 kişinin sabah saatlerinde denize balık tutmak amacıyla açıldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef bir süre sonra bindikleri tekne alabora olmak suretiyle kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda Murat Erdem yüzerek kıyıya ulaşmıştır. Kazayı haber vermesinden sonra da ekiplerimiz hemen arama kurtarma faaliyetlerine başlamışlardır. Şu anda halihazırda Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait 6 adet teknemiz ile arama kurtarma faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine gece saatlerinde arama kurtarma faaliyetini icra edecek olan bir helikopterimiz için görevlendirme yapılmıştır. Yine aynı şekilde bir dalış timimiz de arama kurtarma faaliyetleri için bölgeye intikal ettirilmiştir. Karadan da AFAD, jandarma ve polis timlerimiz arama kurtarma faaliyeti icra etmektedir. Yine karadan bir mobil radarımızla arama kurtarma faaliyetini devam ettiriyoruz. Bunun yanında sivil balıkçı teknelerimiz de Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama faaliyetlerine destek vermektedirler."

Vali Canalp, kıyıda yakıp yakınları ile de görüşerek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.


Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)
Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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