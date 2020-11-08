Saros Körfezi'nde balıkçı teknesi battı: 3 kişi kayıp (2)

VALİ CANALP: 3 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOREnez ilçesine giderek arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, amatör balıkçı olarak 4 kişinin sabah saatlerinde denize balık tutmak amacıyla açıldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Maalesef bir...