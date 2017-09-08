Saros Körfezi Dağ Bisiklet Festivali" Başladı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Keşan Belediyesi ve Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) tarafından düzenlenen Saros Körfezi Dağ Bisikleti Festivali başladı.



Bu yıl 6.'sı düzenlenen festivale Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 200 bisikletçinin katıldığı bildirildi. Festivale Almanya ve Yunanistan'dan da katılımlar oldu. Start öncesi bisikletçilere Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde kayıt kabul yapıldı ve öğle yemeği verildi. Yemek sonrası bisikletçiler Mehmet Gemici Cennet Bahçesi önünde start için toplandı.



Burada konuşan Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, "Kültür ve sporu içine alan çok güzel bir festival gerçekleştiriyoruz. Keşan Belediyesi olarak bu festivale destek vermekten dolayı mutluyuz. Ülkemizin değişik yerlerinden gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum ve onları bölgemizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. DOÇEK'e organizasyonları nedeniyle teşekkür ediyorum. Festivalimizin, hayırlı olmasını, sağlıklı ve huzurlu geçmesini diliyoruz" dedi.



DOÇEK Başkanı Hakan Eşme ise, "Festivalimize katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Festivalimize katkı sağlayan Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan'a ve Keşan Belediyesi ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, derneklere ve sponsorlara teşekkür ediyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından festival Mehmet Özcan'ın startıyla başladı. Bisikletçiler festival süresi içinde; Mercan, Gökçetepe, Mecidiye, Beyköy, Suluca, Çeltik, Pırnar, Çamlıca ve Bahçeköy güzergahlarında pedal çevirip Pazar öğleden sonra başladıkları yer olan Cennet Park'ta turlarını tamamlayacaklar. - EDİRNE