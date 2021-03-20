Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı
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Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı

20.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:49
Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dalgıçlar tarafından dip temizliği yapıldı.

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'nda 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dalgıçlar tarafından dip temizliği yapıldı.

Keşan Belediyesi tarafından 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dalgıçların katılımıyla Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan'a bağlı İbrice Limanı'nda dip temizliği gerçekleştirildi. Denizden çok sayıda tekerlek, pet ve cam şişe ile plastik atık çıktı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Dünya Su Günü'nde farkındalık yaratmak amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Dalış merkezlerimizin iş birliğiyle birlikte liman içi ve çevresinde sualtı temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Bölge turizmine önemli katkılar sağlayan İbrice Limanı'ndaki dalış merkezlerimiz ayrıca çevre sağlığı açısından son derece önemli işlere de imza atıyor. Dünya Su Günü her ne kadar tatlı su kaynaklarının önemine dikkat çekmek amacıyla kutlansa da biz bugün sadece tatlı suyu değil 'suyu korumak' temasıyla bir farkındalık oluşturmak istedik. Bugün dünyada yaklaşık 800 milyon insanın güvenli ve temiz suya erişimi olmadığının altını çizmek istiyorum. 2,7 milyar insan yılda en az 1 ay su kıtlığı görülen bölgelerde yaşamını sürdürüyor. Bu yüzden yaşam kaynağımız suyu korumak ve doğru kullanmak zorundayız" dedi.

Dalgıçların liman içi ve çevresinde yaptığı dip temizliğinde çok sayıda teker, pet ve cam şişe ile plastik atık çıkartıldı.  Atıklar, çöp toplama aracına yüklenerek, şehir çöplüğüne gönderildi.

Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı
Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı
Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı
Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı
Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı
Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı
Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı
Saros'da dalgıçlar dip temizliği yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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