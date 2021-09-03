Saros'a likit doğal gaz limanı için yürütmenin durdurulması davası reddedildi
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Saros'a likit doğal gaz limanı için yürütmenin durdurulması davası reddedildi

Saros'a likit doğal gaz limanı için yürütmenin durdurulması davası reddedildi
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) için Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması tarafından açılan davada Edirne İdare Mahkemesi 2'nci...

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ve Gökçetepe köyleri arasındaki Saros Körfezi kıyısına BOTAŞ tarafından yapılması planlanan Likit Doğalgaz Taşıma Yükleme Limanı (FSRU) için Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması tarafından açılan davada Edirne İdare Mahkemesi 2'nci 'ÇED olumlu' kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davası, Danıştay'a temyiz yolu açık olarak reddedildi.

Keşan Kent Konseyi ve Saros Gönüllüleri Dayanışması'ndan yapılan açıklamada, "Edirne İdare Mahkemesine 2'nci ÇED olumlu kararının iptali için açtığımız davada 4 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşma sonrası verdiği kararı tarafımıza tebliğ edilmiştir. Edirne İdare Mahkemesi, Saros Gönüllülerinin bilime ve hukuka aykırı olarak verilen 2'nci ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli davamızı Danıştay'a temyiz yolu açık olarak reddetmiştir. Verilen kararın bozulması için hukuksal sürece Danıştay'da devam edeceğiz" denildi.


Saros'a likit doğal gaz limanı için yürütmenin durdurulması davası reddedildi
Saros'a likit doğal gaz limanı için yürütmenin durdurulması davası reddedildi
Saros'a likit doğal gaz limanı için yürütmenin durdurulması davası reddedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel

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