Sarnıca düşen kuzu 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı Sarnıca düşen kuzu 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı Antalya'da kuzu kurtarma operasyonu Antalya'nın Serik ilçesinde sarnıca düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Sarnıca düşen kuzu 3 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Antalya'da kuzu kurtarma operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sarnıca düşen kuzu, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Serik ilçesine bağlı Tekke Köyü'nde 1500 rakımlı dağda sarnıca düşen kuzuyu fark eden 3 genç, kurtarma çalışmaları için itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı ekipleri, ip düzeneği kurarak, kuzuyu kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerden 1 tanesi, düzenekle kuzunun yanına inerek, onu halata bağladıktan sonra yukarıdan çekilmesini sağladı. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılan kuzuya, hemen su verildi.

Kaynak: İHA