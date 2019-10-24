Sarnıca düşen ineği itfaiye kurtardı

Sarnıca düşen ineği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, boş su sarnıcına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

24.10.2019 16:30
Sarnıca düşen ineği itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, boş su sarnıcına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Keçeli Mahallesi'ndeki sarnıçta bir ineğin olduğunu fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki sarnıçta bulunan ineği, ip bağlayarak iş makinesi yardımıyla kurtardı.

Gebe olduğu öğrenilen inek, daha sonra sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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