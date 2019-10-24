Sarnıca düşen ineği itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, boş su sarnıcına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, boş su sarnıcına düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Keçeli Mahallesi'ndeki sarnıçta bir ineğin olduğunu fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekipler, yaklaşık 3 metre derinliğindeki sarnıçta bulunan ineği, ip bağlayarak iş makinesi yardımıyla kurtardı.
Gebe olduğu öğrenilen inek, daha sonra sahibine teslim edildi.