Sarmaşık ve kedirgenler pazarlardaki yerini aldı
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Sarmaşık ve kedirgenler pazarlardaki yerini aldı

11.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:42
Sarmaşık ve kedirgenler pazarlardaki yerini aldı

Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında acı ot diye de bilinen bitkiler pazarlardaki yerini almaya başladı.

Aydın dağlarında bahar mevsiminde doğada kendiliğinden çıkan, halk arasında acı ot diye de bilinen bitkiler pazarlardaki yerini almaya başladı. Bağı 15 TL'den satılan kedirgen ve sarmaşık otları vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

Semt pazarlarında en çok ilgi gören sezonluk ürünler arasında olan kedirgen ve sarmaşıklar Aydın'ın yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki illerde de severek tüketiliyor. Aydın'daki pazarlarda tezgahları süsleyen ve bazı vatandaşlar tarafından bilinen otlar Ege'deki pek çok ilde satılıyor. Dağlarda kendiliğinden çıkan bu otların toplamasının oldukça zahmetli olduğunu ifade eden pazarcı Sercan Karahan, "Bu yıl yağmurlar fazla yağmadığından otlar da çok fazla olmadı. Son yağmurların ardından daha da fazlalaşır. Toplaması da çok zahmetli. Dağlarda hem gezip hem topluyoruz bazen de toplarken düşüyoruz, üstümüzdeki elbiseleri çalı çırpı yırtıyor. Tüm bunlara rağmen lezzeti ve yararları her şeyin önüne geçiyor. Özellikle pandemi döneminde uzmanların doğal beslenme uyarılarını dikkate alanlar bu otlara yöneldi. Yumurtalı ve yoğurtlu iki ayrı türde yemeği yapılan bu otlar, toplayanı da yiyeni de mutlu ediyor" diye konuştu. - AYDIN

Sarmaşık ve kedirgenler pazarlardaki yerini aldı
Sarmaşık ve kedirgenler pazarlardaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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