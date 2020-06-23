Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV'nin yüzde 40 seviyesine indirilmesini çiftçinin sevinçle karşıladığını dile getirdi.

Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı
23.06.2020 08:40 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:12

Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, sarmalık kıyılmış tütünde ÖTV'nin yüzde 40 seviyesine indirilmesini çiftçinin sevinçle karşıladığını dile getirdi.

Kıyılmış sarmalık tütün ve tütün mamullerindeki özel tüketim vergi oranının yüzde 40 seviyesine indirildiğini kaydeden Salih Şahan, bu oranın üreticileri rahatlattığını ve sarmalık tütün ticaretindeki en büyük engelin aşıldığını söyledi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Şahan, "Sarmalık kıyılmış tütün, başta Çelikhan ilçemiz ve Adıyaman dağ köyleri olmak üzere binlerce ailenin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Dolayısıyla ekonomi ve istihdam açısından ilimize önemli oranda katkı sağlamaktadır. Yakın zamanda sarmalık kıyılmış tütün yönetmeliği yayımlanacak. Sarmalık kıyılmış tütünlerdeki vergi oranı başta Adıyaman Milletvekilimiz Ahmet Aydın olmak üzere diğer milletvekillerimizin yoğun çalışmaları ve baskıları sonucunda yüzde 40'a düşürüldü bu vesileyle kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Yönetmelik yayımlandıktan sonra sarmalık kıyılmış tütün ticareti kaçak olarak anılmaktan çıkıp kooperatifler kurulup yasal olarak piyasaya arzı sağlanmış olacaktır. Sonuç olarak hem Devletimiz hem de üreticimiz kazanacak" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor Haber
Türkiye'de ilk kez sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı strateji geliştirecek bir kurum oluşturuluyor
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Haber
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı Haber
İstanbul Beşiktaş'ta ekipler, maskesiz gezenlere 900 TL ceza yazdı
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Haber
Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Haber
Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Haber
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Tunç Soyer, 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' iddialarını yalanladı
Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığından neden vazgeçtiğini ilk kez açıkladı
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
Son dakika: Ankara'daki eğitim uçağının düşme anı kameralara yansıdı
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
İstanbul'un ortasında patenli gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
3 yaşındaki çocuğun boğularak öldürülmesi olayının arkasından yasak aşk çıktı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Ormanda ilişkiye girdiği kuzenini öldüren zanlı, cinayeti soğukkanlılıkla anlattı
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Yine sırtımızdan vurulduk! Bizim de üyesi olduğumuz NATO, Adil Öksüz'ü aylarca ağırlamış
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 57'ye yükseldi
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Maske cezasından kaçan vatandaş sığındığı iş merkezinde kıskıvrak yakalandı
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
15 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki komşusunu bıçaklayarak öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Volkan Bozkır Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Cem Yılmaz Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Fatih Terim Serdar Aziz Nihat Özdemir
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Sarmalık tütünün ÖTV oranı çiftçiler tarafından sevinçle karşıladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 09:39:56. #1.14#
title