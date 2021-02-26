Sarma tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sarma tarifi! Demet Akalın ve Gülben Ergen sarma tarifi!
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Sarma tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sarma tarifi! Demet Akalın ve Gülben Ergen sarma tarifi!

26.02.2021 12:06 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:11
Sarma tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sarma tarifi! Demet Akalın ve Gülben Ergen sarma tarifi!

En güzel sarma tarifi! Sarma tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sarma tarifi! Demet Akalın ve Gülben Ergen sarma tarifi! Detaylar haberimizde.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programındaDemet Akalın ve Gülben Ergen sarma tarifi! Sarma tarifi! Demet ve Alişan ile Sabah Sabah sarma tarifi!

DEMET AKALIN VE GÜLBEN ERGEN SARMA TARİFİ!

Malzemeler;

300 gram asma yaprağı

1 adet limon

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı zeytinyağı

3 adet orta boy kuru soğan

1,5 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı yenibahar

1/2 çay kaşığı tarçın

Yapılışı;

Öncelikle salamura yapraklar 2-3 dakika sıcak suda bekletilir, yıkanır ve süzgece alınır.

Geniş bir kabın içerisine soğanlar rendelenir üzerine zeytinyağı dökülür.

Pirinç yıkanarakkabın içerisine eklenir.

Baharatlar, salça ve tuzu da ilave edildikten sonra ince kıyılmış maydanozu da eklenerek karıştırılır.(çiğden bir iç harç olacak)

Yaprağın geniş kısmına iç harçtan konulur ve rulo gibi iki yanlardan kapatarak sarılır. Bu işleme yaprak bitene kadar devam edilir.

Sardığımız yaprakların üzerine zeytinyağı ve limon dilimleri ekleyip yaklaşık 5-6 su bardağı kadar da sıcak su ilave edilerek kısık ateşte pişirilir.(üzerine sarmalar dağılmasın diye tencere kapağından biraz küçük ebatta bir kase kapatabilirsiniz.)

Afiyet olsun…

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