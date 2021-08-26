Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
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Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak olan Sarma Barajının gövde dolgusu tamamlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak olan Sarma Barajının gövde dolgusu tamamlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde inşası devam eden Sarma Barajı tamamlandığında 9 bin 50 dekar araziye can suyu sağlayarak bölge ekonomisine 13 milyon 260 bin TL gelir sağlayacak. 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajının gövde dolgusu da tamamlandı. Davutlar Mahallesi yakınlarındaki "Sarma Çayı" üzerine inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edildi. Temelden yüksekliği 48 metre olan barajın gövdesi için yaklaşık 630 bin metreküp dolgu yapıldı.

Sarma Barajı'nın 18 milyon 570 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacağının altını çizen DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar "Barajın gövde dolgusunu tamamladı. Henüz barajda su tutmadık. Önyüz beton kaplama ve sulama şebekesi için yakında ihaleye çıkacağız. Hedefimiz projeyi önümüzdeki yılsonuna kadar tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunabilmek" diye konuştu.

Öte yandan Bölge Müdürü Çınar, proje ile 450 kişiye de ek istihdam sağlanacağını belirtti. - MANİSA

Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı
Sarma Barajı'nın gövde dolgusu tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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