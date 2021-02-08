Sarma Barajı, gelecek yıl tamamlanacak
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Sarma Barajı, gelecek yıl tamamlanacak

08.02.2021 12:31 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:36
Sarma Barajı, gelecek yıl tamamlanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da inşa edilen Sarma Barajı'nın gelecek yıl tamamlanacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'da inşa edilen Sarma Barajı'nın gelecek yıl tamamlanacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Davutlar Mahallesi yakınlarındaki Sarma Çayı üzerine inşa edilen barajda çalışmaların yüzde 85 oranında tamamlandığını belirtti.

Barajı gelecek yıl hizmete açmayı hedeflediklerini aktaran Yıldız, "Baraj, şehzadeler kenti Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı 8 mahalleyi modern sulama ile tanıştıracak Sarma Barajı'nda adım adım sona yaklaşılıyor. Yüzde 85'i tamamlanan barajın temelden yüksekliği 47,5 metre olacak. Sarma Barajı'nda 1 milyon 850 bin metreküp su tutulacak." ifadelerini kullandı.

Barajın 723 bin metreküplük gövde dolgusunun yüzde 70'inin bitirildiğini aktaran Yıldız, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hedef 2021 yılı içerisinde gövdenin oturmasına bağlı olarak beton kaplama işlemlerine başlamak ve Sarma Barajı inşasını tamamlamak. Proje tamamlandığında 8 mahallemizi basınçlı borulu sulama ile tanıştıracağız. Üretim maliyetleri düşecek, tarlalardaki verim artacaktır. Manisa Sarma Barajı ve Sulaması Projesi tamamlandığında 2021 yılı rakamlarıyla ülke ekonomisine yılda yaklaşık 12 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor. Proje 450 kişiye de ek istihdam olanağı sağlayacak."????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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