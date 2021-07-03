Şarküteri dolabına giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
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Şarküteri dolabına giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da bir kişinin girdiği şarküteri dolabındaki görüntüleri nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı.

Konya'da bir kişinin girdiği şarküteri dolabındaki görüntüleri nedeniyle işletmeye idari para cezası uygulandı.

Merkez Karatay ilçesindeki halk arasında "Kadınlar Pazarı" olarak da bilinen Melike Hatun Çarşısı'nda, gıda soğutma ve şarküteri dolabına giren İbrahim B, "Konya, Adana'yı geçti" başlığıyla sosyal medyada görüntü paylaştı.

Gelen tepkiler üzerine görüntüleri silen İbrahim B. hakkında, "kamu sağlığını tehlikeye atma" gerekçesiyle cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Şube Müdürlüğü ekiplerince, videonun çekildiği iş yerinde denetim yapıldı.

Ekipler, görüntüler nedeniyle işletmeye, hijyen kurallarına aykırı hareket etmekten 6 bin 77 lira idari para cezası uyguladı.

İbrahim B. (18) ise dolaptaki ürünlerin ambalajlı olduğunu ileri sürerek, "Çok pişmanın, böyle olacağını bilmiyordum. Girmemle çıkmam bir oldu. Cuma vakti olduğu için kimse de yoktu." dedi.

İşletme sahibi Vedat Y. de şehir dışında olduğunu, öğle vakti çekilen görüntüleri akşam saatlerinde gördüğüne işaret ederek, "Dükkanın kapısı, kepengi yok. Çarşı içinde bir işletme. Burada çalışan da biri değil. Buralarda video çekip paylaşıyormuş. Arkadaşın sosyal medya fenomenliği bizi perişan etti." diye konuştu.

Şarküteri dolabına giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Şarküteri dolabına giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Şarküteri dolabına giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Şarküteri dolabına giren kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

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