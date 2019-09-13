Sarkozy'ye yakın Belediye Başkanı Balkany ve eşine vergi kaçakçılığından hapis cezası

Sarkozy'ye yakın Belediye Başkanı Balkany ve eşine vergi kaçakçılığından hapis cezası

Fransa’da yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından suçlanan eski milletvekili ve belediye başkanı Patrick Balkany 4 yıl hapis cezasına çarptırılırdı. Balkany’nin hapis cezası ertelenmedi, belediye başkanı geceyi cezaevinde geçirecek

13.09.2019 17:00
Sarkozy'ye yakın Belediye Başkanı Balkany ve eşine vergi kaçakçılığından hapis cezası

Fransa'da yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından suçlanan eski milletvekili ve belediye başkanı Patrick Balkany 4 yıl hapis cezasına çarptırılırdı. Balkany'nin hapis cezası ertelenmedi, belediye başkanı geceyi cezaevinde geçirecek. Aynı suçtan yargılanan eşi Isabelle Balkany de 3 yıl hapis cezası aldı, ancak sağlık sorunları gerekçesiyle cezası ertelendi.


Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yakın arkadaşları olan çiftin 2010 ile 2015 yılları arasında yaklaşık 4 milyon euroluk vergi kaçırdıkları ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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