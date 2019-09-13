Sarkozy'ye yakın Belediye Başkanı Balkany ve eşine vergi kaçakçılığından hapis cezası

13.09.2019 17:00

Fransa'da yolsuzluk ve vergi kaçakçılığından suçlanan eski milletvekili ve belediye başkanı Patrick Balkany 4 yıl hapis cezasına çarptırılırdı. Balkany'nin hapis cezası ertelenmedi, belediye başkanı geceyi cezaevinde geçirecek. Aynı suçtan yargılanan eşi Isabelle Balkany de 3 yıl hapis cezası aldı, ancak sağlık sorunları gerekçesiyle cezası ertelendi.



Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yakın arkadaşları olan çiftin 2010 ile 2015 yılları arasında yaklaşık 4 milyon euroluk vergi kaçırdıkları ortaya çıktı. Euronews.com'da Görüntüle