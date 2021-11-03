Sarkozy "yardımcılarının yolsuzluk davasında" mahkemede ifade vermeyi reddetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarkozy "yardımcılarının yolsuzluk davasında" mahkemede ifade vermeyi reddetti

AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı döneminde kamuoyu araştırmalarını finanse etmek için kamu fonlarında yolsuzlukla suçlanan eski yardımcılarının davasında ifade vermeyi reddetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, cumhurbaşkanlığı döneminde kamuoyu araştırmalarını finanse etmek için kamu fonlarında yolsuzlukla suçlanan eski yardımcılarının davasında ifade vermeyi reddetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy görevde olduğu 2007-2012 yıllarında beş eski ortağının, kamuoyu araştırma şirketleriyle 7,5 milyon avro değerindeki sözleşmeler için kamu fonlarını kayırmak, komplo kurmak ve kötüye kullanmakla suçlandığı dava nedeniyle Paris Ceza Mahkemesinde dün tanık olarak hakim karşısına çıktı.

Görevde olduğu dönemdeki dokunulmazlık hakkına sığınan Sarkozy, eski Cumhurbaşkanı olarak mahkemeye değil Fransız halkına cevap verebileceğini belirterek kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.

Sarkozy, suskunluğuna kuvvetler ayrılığını gerekçe göstererek mahkeme salonunu terk etti.

Ülkede 1958'den beri devam eden yönetim olan Beşinci Cumhuriyet'ten bu yana tanık olarak mahkemeye zorla çıkarılan ilk cumhurbaşkanı unvanını alan Sarkozy, bu yıl çok sayıda suçlamayla hakim karşısına çıkmıştı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanına, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle elektronik kelepçeli 1 yıl ev hapsi cezası verilmişti.

Sarkozy ayrıca yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
İsrail Büyükelçiliği: 'Büyükelçiliğimize ait sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kaldı'

İsrail Büyükelçiliği: "Büyükelçiliğimize ait sosyal medya hesaplarımızdan biri siber saldırıya maruz kaldı"

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi İzetbegoviç'i kabul etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title