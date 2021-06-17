Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada 1 yıl hapis cezası istendi
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Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada 1 yıl hapis cezası istendi

Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada 1 yıl hapis cezası istendi
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada 6 ayı tecilli olmak üzere 1 yıl hapis cezası talep edildi.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada 6 ayı tecilli olmak üzere 1 yıl hapis cezası talep edildi.

Paris Savcılığı, Sarkozy için 6 ayı tecilli olmak üzere 1 yıl hapis ile 3 bin 750 avro para ve eski cumhurbaşkanı ile aynı davada yargılan 13 sanık için 18 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada 22 Haziran'a kadar sürecek.

15 Haziran'da mahkeme salonuna gelerek hakime ifade veren Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını 2007'deki gibi yürüttüğünü ve söz konusu suçlamaları reddettiğini belirtmişti.

Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun yaklaşık 2 kat üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülüyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı davada 1 yıl hapis cezası istendi - Haberler
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