Sarkozy, 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yolsuzluk suçlamalarını reddetti

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada suçlamaları reddetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada suçlamaları reddetti.

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada eski Cumhurbaşkanı bugün mahkeme salonuna gelerek hakime ifade verdi.

40 yıldır siyaset yaptığını ve birçok seçim kampanyası yürüttüğünü ifade eden Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını 2007'deki gibi yürüttüğünü ve söz konusu suçlamaları reddettiğini belirtti.

Aynı davada yargılanan diğer 13 sanık daha önce hakime ifade vermişti.

Duruşmalar 22 Haziran'a kadar sürecek.

Suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis cezası alması bekleniyor

Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülüyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Eski Cumhurbaşkanının bu davada suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis ve 3 bin 750 avro cezası alacağı belirtiliyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan