Sarkozy, 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yolsuzluk suçlamalarını reddetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sarkozy, 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yolsuzluk suçlamalarını reddetti

Sarkozy, 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yolsuzluk suçlamalarını reddetti
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada suçlamaları reddetti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı davada suçlamaları reddetti.

Paris Adli Mahkemesinde 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada eski Cumhurbaşkanı bugün mahkeme salonuna gelerek hakime ifade verdi.

40 yıldır siyaset yaptığını ve birçok seçim kampanyası yürüttüğünü ifade eden Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını 2007'deki gibi yürüttüğünü ve söz konusu suçlamaları reddettiğini belirtti.

Aynı davada yargılanan diğer 13 sanık daha önce hakime ifade vermişti.

Duruşmalar 22 Haziran'a kadar sürecek.

Suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis cezası alması bekleniyor

Sarkozy, 2012'de kaybettiği Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin seçim kampanyasında yasa dışı finansman sağlamakla suçlanıyor.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülüyor.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Eski Cumhurbaşkanının bu davada suçlu bulunması halinde 1 yıl hapis ve 3 bin 750 avro cezası alacağı belirtiliyor.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması
Biden'dan Erdoğan ile görüşmesi hakkında değerlendirme Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Muharrem İnce Boris Johnson Jens Stoltenberg
Magazin Acun Ilıcalı Özge Özpirinçci Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Okay Yokuşlu Roland Garros Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sarkozy, 2012'deki Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin yolsuzluk suçlamalarını reddetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 19:29:37. #1.16#

title