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Şarköy sofralık üzümleri İstanbul'a gönderiliyor

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Şarköy sofralık üzümleri İstanbul'a gönderiliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin bağlarında yetişen sofralık üzümler, İstanbul'daki toptancı haline gönderiliyor.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinin bağlarında yetişen sofralık üzümler, İstanbul'daki toptancı haline gönderiliyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Öcal, ilçedeki bağcıları ziyarete ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Şarköy ilçesine bağlı Kirazlı Mahallesi ve Çınarlı Mahallesindeki sofralık üzüm üreticileri ile bir araya geldi. Kirazlı Mahalle Muhtarı Lütfü Akşar ve Çınarlı Mahalle Muhtarı Coşkun Tekin'den bilgi alan Öcal, "Bağcılığın Geliştirilmesi ve Modernizasyonu" kapsamında telli bağ kurulumu için gerekli malzemelerin temini amacıyla projenin hazırlanıp bakanlığa sunulacağını söyledi. Sofralık üzümlerin İstanbul'da toptancı haline gönderildiği ve ayrıca Tarım Kredi Kooperatifinin alım yaptığı bilgisini de alan Öcal, memnuniyetini belirterek, market zincirler vasıtasıyla tarımsal ürünlerin direk pazarlanmasının üretici ve tüketiciyi koruyacağını söyledi.

Ardından Mursallı Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Üzüm İşleme Tesisini ziyaret ederek Kooperatif Başkanı Özcan Karaca'dan bilgi alan İl Müdürü Öcal, sezonun hayırlı olmasını dileyerek, işletme kapasitesinin artırılması kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığına Kırsal Kalkınma Yatırım desteklerinin mevcut olduğunu ve başvuru yapmaları halinde desteklemelerden yararlanabileceklerini söyledi.

Daha sonra Şarköy Tarım Kredi Kooperatifini de ziyaret eden Öcal, "Çayır, Mera Islah ve Amenajman Projesi" kapsamında hayvancılıkla uğraşan üreticilere yem bitkisi tohum desteklemesi kapsamında İtalyan çimi (süt otu) ile yonca tohumu dağıtımını gerçekleştirdi.

Öcal, son olarak Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. - TEKİRDAĞ

Şarköy sofralık üzümleri İstanbul'a gönderiliyor

Şarköy sofralık üzümleri İstanbul'a gönderiliyor

Şarköy sofralık üzümleri İstanbul'a gönderiliyor

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