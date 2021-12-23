Şarköy Meslek Yüksekokulu Öğrencileri İSG ve Hijyen Eğitimi Aldı! Yeni

Şarköy Meslek Yüksekokulu öğrencileri Şarköy Halkeğitim Merkezi ortaklığıyla gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Hijyen Eğitimi sertifika programlarına katılarak çalışma hayatlarında ihtiyaçları olan sertifikalarını aldılar. Çalışma hayatına donanımlı bir şekilde hazır hale gelebilimeleri için verilen okul içi eğitimlere ek olarak düzenlenen eğitimlerde sağladıkları desteklerden dolayı Şarköy Halkeğitim Merkezine teşekkür ederiz.

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