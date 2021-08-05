Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Nezaket Ziyareti 07-04-2021
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Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Nezaket Ziyareti 07-04-2021

Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Nezaket Ziyareti 07-04-2021
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ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE NEZAKET ZİYARETİŞarköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Davut ERTİRYAKİ Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. Serkan AYDIN' a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE NEZAKET ZİYARETİ

Şarköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Davut ERTİRYAKİ Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne atanan Öğr. Gör. Serkan AYDIN' a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunulup, Şarköy Meslek Yüksekokulu ve Şarköy İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü için yapılabilecekler hakkında konuşulmuş, iki kurum arasındaki çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüleceği belirtilmiştir.

Kaynak: Habermetre

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