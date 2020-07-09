"Şarköy Kurban Komisyonu" toplandı Şarköy ilçesinde toplanan Kurban Komisyonu, yaklaşan bayramla ilgili tedbirler aldı.

Şarköy ilçesinde toplanan Kurban Komisyonu, yaklaşan bayramla ilgili tedbirler aldı.

Kurban Bayramı'nda kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun kesebilmelerini sağlamak amacıyla kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi ve diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması amacıyla toplantı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, deniz yoluyla ilçeye giriş yapacak hayvan nakil araçlarının denetlenmesine, kurban satış yerlerinin insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek uygulanmasına, kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, kurban kesim mahallinde talep edilmesi halinde kasap, şoför ve yardımcı personelin Belediye Başkanlığınca sağlanmasına, İlçe Müftülüğünce kurban kesim mahallerinde kurbanların dini vecibelere uygun kesilmesi için yeterince din görevlisi görevlendirilmesine, İlçe Tarım Müdürlüğünce kurban kesim ve satış yerlerinde bir veteriner hekimin hazır bulundurulmasına, halka açık yerlerde kurban kesilmemesi kararı alındı.

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız'ın başkanlık yaptığı toplantıya Müftü Menderes Karapunar, Belediye Başkan Yardımcısı Neset Yavuz, Toplum Sağlığı Başkanı İsmail Sertkaya, Tarım ve Orman Müdür Vekili İbrahim Pekçetin ve veteriner Erbeyi Güler katıldı.

Kaynak: AA