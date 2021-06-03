Şarköy Jandarma Komutanlığına Ziyaret 11-02-2021
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şarköy Jandarma Komutanlığına Ziyaret 11-02-2021

Şarköy Jandarma Komutanlığına Ziyaret 11-02-2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Serkan AYDIN göreve atanması sebebiyle Şarköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan DOĞAN' ı makamında ziyaret etmiştir.

Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Serkan AYDIN göreve atanması sebebiyle Şarköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan DOĞAN' ı makamında ziyaret etmiştir. Ziyarette Şarköy Meslek Yüksekokulu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulup, iş birliği içinde çalışılacağı dile getirilmiştir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Beren Saat Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Merih Demiral Mustafa Cengiz Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şarköy Jandarma Komutanlığına Ziyaret 11-02-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 15:43:53. #1.15#

title