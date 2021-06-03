Şarköy Jandarma Komutanlığına Ziyaret 11-02-2021

Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Serkan AYDIN göreve atanması sebebiyle Şarköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan DOĞAN' ı makamında ziyaret etmiştir.

Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Serkan AYDIN göreve atanması sebebiyle Şarköy İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan DOĞAN' ı makamında ziyaret etmiştir. Ziyarette Şarköy Meslek Yüksekokulu ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunulup, iş birliği içinde çalışılacağı dile getirilmiştir.

Kaynak: Habermetre