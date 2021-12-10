TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tarih: 10 Aralık 2021 Şarköy - Güzelköy Sosyal Sorumluluk Projesi ile Kırsal Mimari Sergisi Açıldı Şarköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu "Şarköy - Güzelköy Kırsal Mimari Sergisi", Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Sayın Alpay Var ve Şarköy Belediyesi Mensupları ile Şarköy ve Güzelköy Halkları'nın katılımıyla 3 Aralık 2021 tarihinde açıldı.

"Üniversite - Yerel Yönetim İşbirliği" çerçevesinde hazırlanan ve proje yürütücülüğünü Üniversitemiz Mimarlık (Türkçe) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Çekirge'nin yapmış olduğu "Kırsal Mimari, Şarköy - Güzelköy Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Mimarlık (Türkçe) Bölümü son sınıf öğrencilerimiz ile hazırlamış oldukları projelerini sergide katılımcılara sundular.

Sergi 10 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

İlgili Görseller Şarköy - Güzelköy Sosyal Sorumluluk Projesi ile Kırsal Mimari Sergisi Açıldı Şarköy Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu "Şarköy - Güzelköy Kırsal Mimari Sergisi", Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Albayrak, Şarköy Belediye Başkanı Sayın Alpay Var ve Şarköy Belediyesi Mensupları ile Şarköy ve Güzelköy Halkları'nın katılımıyla 3 Aralık 2021 tarihinde açıldı.

"Üniversite - Yerel Yönetim İşbirliği" çerçevesinde hazırlanan ve proje yürütücülüğünü Üniversitemiz Mimarlık (Türkçe) Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevin Çekirge'nin yapmış olduğu "Kırsal Mimari, Şarköy - Güzelköy Sosyal Sorumluluk Projesi" kapsamında Mimarlık (Türkçe) Bölümü son sınıf öğrencilerimiz ile hazırlamış oldukları projelerini sergide katılımcılara sundular.

Sergi 10 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecektir.

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