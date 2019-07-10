Şarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönetti

FENER Rum Patrikhanesi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan St.İoannis Theologos Manastırı'na Yeni Zelanda'dan gelen metropolit Amfilohios'u atadı. Atama nedeniyle manastırda yapılan ayine Fener Rum Patriği

Bartholomeos da katıldı.

Fener Rum Patrikhanesi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi'nde 1865 yılında yapılan ve restore edilmesi için çalışmaların sürdüğü St. İoannis Theologos Manastırı'na ilk kez metropolit atadı. Daha önce Yeni Zelanda'da görev yapan Amfilohios, Şarköy metropoliti alarak atandı. Yeni metropolitin atanması nedeniyle manastırda düzenlenen ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bazı metropolitler ile Yunanistan'ın Selanik, Kavala kentlerine bölgeden mübadele sırasında göç eden Rumların, torunları da katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrik giysisini giyerek, düzenlenen ayini yönetti. Bartholomeos, ayin sonrası yaptığı açıklamada, "Yüce Allah'a, lütfettiklerine şükür ettik. Bu manastırın kurulmasında emeği olan, Başpiskoposa, Metropolitan'a, ölmüşlerimizin ruhuna hizmetlerinden dolayı dua ettik" dedi.

Daha sonra Hoşköy'de yemeğe katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Demirtepe'de subay olarak yaptığını belirterek, "Askerliğimi yaptığım sırada, subay arkadaşlarım ve eşleriyle birlikte Şarköy'e gelmiştim. Burada çektirdiğim fotoğraflar hala durur. Şarköy'e yarım asır sonra gedikten sonra 7 yıl sonra tekrar gelmek nasip oldu. Bu yörenin önemli tarihi yerlerini görmeye geldik. Havada çok güzel. Buranın ahalisi çok misafirperver, bize karşı kibar davranıyor" dedi.

Bartholomeos, daha sonra yöre şaraplarının tadına bakıp, üzüm bağlarını gezdi.



Kaynak: DHA

- Tekirdağ