Şarköy'de zeytinyağı üreticilerin sorunları masaya yatırıldı
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Şarköy'de zeytinyağı üreticilerin sorunları masaya yatırıldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde zeytinyağı üreticileri toplantıda bir araya geldi.

16.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:42
Şarköy'de zeytinyağı üreticilerin sorunları masaya yatırıldı

'ın ilçesinde zeytinyağı üreticileri toplantıda bir araya geldi.

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Kaan Sinan Tohumcu, TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, Tarım ve Orman İlçe Müdür Vekili Murat Sönmez, TESKİ Şarköy Şube Müdürü Özlem Aydın, Mürefte Zeytin Kooperatifi Başkanı Kahraman Koçer ve yağ üreticileri katıldı.

Toplantıda, yağhanelerin çalışmaları halinde çıkan kara suyun çevreye verdiği zararlar, görüntü kirliliği ve üreticilerin sorunları konuşuldu, çözüm yolları masaya yatırıldı.

Kaynak: AA
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