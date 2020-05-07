Şarköy'de Vefa Sosyal Destek Grubu Din Gönüllüleri, gönüllere dokunuyor

Şarköy Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan din gönüllüleri hayırda yarışta ön saflarda yer almaya devam ediyor.

Şarköy Kaymakamlığı koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan din gönüllüleri hayırda yarışta ön saflarda yer almaya devam ediyor.

Şarköy İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Şarköy Şubesi gönüllüleri, korona virüsle mücadele kapsamında Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına, din gönüllüleriyle destek olmaya devam ediyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan ailelere destek olmak amacıyla, Şarköy merkez ve mahallelerinde sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 ve üzeri yaştaki kişiler ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Hattından gelen bilgiler doğrultusunda vatandaşların alışverişini yapan, gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayan, banka ve resmi işlerinde yardımcı olarak gönüllere dokunan din gönüllüleri, gelen talepleri karşılamanın yanı sıra üzerinde "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı" yazılı ve içinde maske, kolonya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mektubunun yer aldığı poşetleri teslim ederek hayır dua alıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, "Yaşadığımız bu pandemi sürecinde vatandaşlarımızı mağdur etmemek için var güçleri ile çalışan, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan resmi işlerine kadar vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gideren, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görev alan her bir arkadaşıma emekleri için teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA