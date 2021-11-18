Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
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Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

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Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında deniz yolunu kullanarak Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında deniz yolunu kullanarak Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Marmara Denizi'nin Şarköy ilçesi açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde şüpheli bir tekne fark etti. Durdurulan teknede yabancı uyruklu 193 kişi olduğu fark edilerek, söz konusu teknenin Şarköy limanına yanaştırılması sağlandı. Limana yanaştırılan teknedeki 193 kaçak göçmenin su ve yiyecek ihtiyaçları karşılandıktan sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edilecekleri öğrenildi. Yunanistan'a göçmenleri kaçıran teknenin yabancı uyruklu kaptanı ise gözaltına alındı.

Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya da göçmenlerin bulunduğu alana gelerek, yiyecek ve su dağıtımı konusunda yardımcı oldu.

(Halil Dağ/ İHA)

Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

Tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan 193 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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