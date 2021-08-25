Şarköy'de şanlı zaferlerin yıl dönümü dualarla yad edildi

Tekirdağ Şarköy'de, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Tekirdağ Şarköy'de, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi'nin 950'nci ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen tarafından Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde şehit ve gaziler için Kur'an-ı Kerim okundu, ülkenin birlik ve beraberliği için dua edildi.

Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Özen, "26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi Anadolu'nun kapılarını milletimize açtığı gibi Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran 30 Ağustos Zaferi de Anadolu'nun ebedi olarak Türk vatanı olmasını perçinlemiştir. Bu vesileyle kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, ruhları şad olsun" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı