Şarköy'de lapa lapa kar yağışı
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Malkara, Şarköy

Şarköy'de lapa lapa kar yağışı

Şarköy'de lapa lapa kar yağışı Tekirdağ'ın Malkara-Şarköy yolunda lapa lapa yağan kar, bir sürücünün telefon kamerası tarafından kaydedildi.

03.04.2020 00:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 00:43
Şarköy'de lapa lapa kar yağışı

Şarköy'de lapa lapa kar yağışı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara-Şarköy yolunda lapa lapa yağan kar, bir sürücünün telefon kamerası tarafından kaydedildi.

Şarköy ilçesine bağlı Uluman Mahallesi civarında etkisini gösteren yoğun kar, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşattı.

Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, "Nisan ayında güzel ve mutluluk verici bir kar yağışı var. Yolda bir çekici ilerlemekte zorluk çektiğini görüyoruz. Yola çıkan sürücülerin dikkatli olmasında fayda var" diye konuştu.

Şarköy'de lapa lapa kar yağışı

Kaynak: İHA

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Şarköy'de lapa lapa kar yağışı
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