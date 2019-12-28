Şarköy'de kış lastiği denetimi yapıldı
Haberler » Güncel » Şarköy'de kış lastiği denetimi yapıldı - Haber

Şarköy'de kış lastiği denetimi yapıldı

Şarköy ilçesinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

28.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 28.12.2019 13:44
Şarköy'de kış lastiği denetimi yapıldı

ilçesinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Trafik Tescil Denetleme Şube ekipleri, ilçe merkezi ve ilçe giriş çıkışlarında kış lastiği kontrolü yaptı.

Ekipler, sürücülere, yolcu ve yük taşımasında kullanılan kamyon, tanker, minibüs, çekici, otobüs ve kamyonet türü ticari araçlarda 1 Aralık-1 Nisan arasında kış lastiği kullanmalarının zorunlu olduğu uyarısında bulundu.

Ekipler, araçlarda lastik diş derinliği, zincir, takoz, çekme halatı kontrollerini gerçekleştirerek, sürücülere broşür dağıttı.

İlçe Emniyet Müdürü Sedat Kayrak, ilçede denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler