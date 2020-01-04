Şarköy'de karaya oturan geminin yükü başka gemiye aktarılıyor (2)
GEMİ KURTARILDITekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan kuru yük gemisindeki yükün başka gemiye aktarılmasının ardından gece de süren çalışmalarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörle çekilerek kurtarıldı.
GEMİ KURTARILDI
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 10 gün önce karaya oturan kuru yük gemisindeki yükün başka gemiye aktarılmasının ardından gece de süren çalışmalarda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörle çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışmaların ardından gemi kaptanı uzun süre siren çaldı.Geminin yapılacak olan kontrollerinin ardından tekrar yükünü alarak yola çıkacağı belirtildi.
Mehmet YİRUN- Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ),