Şarköy'de İmam Hatipli öğrenciler sabah namazında buluştu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde İmam Hatip Ortaokulu tarafından sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi.

Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii'nde düzenlenen etkinliğe İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mahmut Gökbudak, Meslek Dersleri Öğretmenleri Hanife Kaya, Seda Karapınar, Bayram Karagöz, öğrenciler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında sabah namazından önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve cemaatle sabah namazı kılındı, salavat ve tesbihatların getirilmesinin ardından yapılan sohbetin ardından İlçe Müftü Vekili Acar tarafından yapılan duaya hep birlikte amin denildi.

İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Gökbudak, Öğrencilerin bu tür programlara ilgisinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, "Yapılan programlar gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerinin yanı sıra manevi gelişimlerine, huzurda buluşmalarına da büyük katkı sağlıyor. Bu vesileyle yapılan programda emeği herkese teşekkür ederim" dedi.

Program katılımcılara verilen kahvaltı ikramının ardından yapılan dua ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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