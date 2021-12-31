Tekirdağ'da imam hatip öğrencileri sabah namazında buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Şarköy İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri sabah namazında bir araya geldi.

Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camisi'nde düzenlenen etkinliğe İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mahmut Gökbudak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından sabah namazı kılındı.

Gökbudak, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin bu tür programlara ilgisinin yoğun olmasının kendilerini sevindirdiğini ifade ederek, "Programlar gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerinin yanı sıra manevi gelişimlerine, huzurda buluşmalarına da büyük katkı sağlıyor. Bu vesileyle yapılan programda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Programın ardından katılımcılara kahvaltı ikram edildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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