Şarköy'de İki Ayrı Orman Yangını

TEKİRDAĞ'ın Şarköy İlçesi'nde iki ayrı bölgede çıkan orman yangınları karadan ve havadan müdahalelerle büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.



Şarköy'de ilk yangın Kalamış Mahallesi'ndeki bir kişiye ait otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle zeytinliklerin de bulunduğu alana yayılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Aşağı Kalamış Mahallesi Muhtarı Zeki Akkoç, "Bilinmeyen nedenle çıkan yangın havanın rüzgarlı olmasından dolayı yayılıp, zeytinliklere de zarar verdi. Bir evin çatısı ile yaklaşık 3 hektar alan tamamen yandı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.



İlçedeki ikinci yangın Çengelli Mahallesi'nde özel ağaçlandırma alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler Şarköy, Keşan ve Malkara itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle çamlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangına Çanakkale'den gelen helikopterler de havadan müdahalede bulundu. Şarköy Kaymakamı Hamdi Öncü, yangın söndürme çalışmalarını takip ederken, 4 hektar alanın yandığını söyledi. Yangınlarla ilgili soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ