Şarköy'de fırtına ağaçları devirdi

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yağmur ve ardından etkili olan fırtınada ağaçlar, telefon direkleri devrildi, çatılar uçtu.

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde yağmur ve ardından etkili olan fırtınada ağaçlar, telefon direkleri devrildi, çatılar uçtu.

Şarköy'ün Yeniköy Mahallesi'nde akşam saatlerinde sağanak yağışın ardından fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada, telefon direkleri, ağaçlar devrildi, bazı evlerin çatısındaki kiremitler uçtu. Ağacın üzerinde devrildiği bir otomobilde ise hasar meydana geldi. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, fırtınanın meydana geldiği mahallede incelemelerde bulundu. Belediye ekipleri, devrilen ağaçlar ve telefon direklerini kaldırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı