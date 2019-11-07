Şarköy'de duvarlarında çatlaklar görülen iki okul tahliye edildi

07.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:52

Şarköy ilçesinde duvarlarında çatlak görülen Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, velilerden gelen şikayetler üzerine Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri okullarda inceleme yaptı.

İnceleme sonucu duvarlarında çatlak görülen okullar boşaltıldı.

Buradaki öğrenciler Atatürk İlk ve Ortaokuluna nakledildi.

Kaynak: AA