Şarköy'de "Denizlerde Can ve Mal Güvenliği" toplantısı
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Şarköy'de "Denizlerde Can ve Mal Güvenliği" toplantısı

Şarköy ilçesinde "Denizlerde Can ve Mal Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Şarköy'de
02.07.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:06

Şarköy ilçesinde "Denizlerde Can ve Mal Güvenliği" toplantısı düzenlendi.

Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız başkanlığında, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, yaz sezonunda boğulma ve kaybolma gibi olaylara zamanında müdahale edilmesi, sorumlu kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi, ihtiyaçların tespiti ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi gibi konular görüşüldü.

Toplantıda vatandaşların denize girebilecekleri ve girilmesi yasak yerler belirlendi.

Buna göre denize girilebilecek alanlar şöyle: Şarköy 1 nolu halk plajı, Kaymakamlık önü halk plajı, Marmara Evleri önü halk plajı, sosyal tesisler önü halk plajı, SSK Evleri önü halk plajı, SSK Evleri halk plajı, Eriklice halk plajı, Mürefte halk plajı, Hoşköy Sağlık Ocağı önü halk plajı, Uçmakdere halk plajı

Denize girilmesi yasak alanlar ise Şarköy Balıkçı Barınağı içerisi, Mürefte Balıkçı Barınağı içerisi, Hoşköy Balıkçı Barınağı içerisi, Şarköy önleri ticari gemi demirleme sahası, Kaymakamlık lojman önü, iskele ve Ayvasıl mevkisi olarak belirlendi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Sevim, Jandarma Komutanı Hasan Doğan, Emniyet Müdürü Sedat Kayrak, Sahil Güvenlik Komutanı Serkan Kotel, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı personeli Serap Uluç, Tekirdağ Liman Başkan Yardımcısı Murat Gül, İtfaiye Amiri Ferdi Türker, İtfaiye İstasyonlar Sorumlusu Burak Karakut da katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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