Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı - Haberler
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Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Sağlık

Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 4 öğretmen ve 145 öğrenci, temaslı olduğu tespit edilerek karantinaya alındı.

Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 4 öğretmen ve 145 öğrenci, temaslı olduğu tespit edilerek karantinaya alındı. Evlerine gönderilen öğretmen ve öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları bildirildi.

Şarköy İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince okullarda 4 öğretmen ve 110 öğrenciye PCR testi uygulandı. Toplamda temaslı olduğu tespit edilen 145 öğrenci ve 4 öğretmene karantina kararı verilirken, öğrencilerin karantina boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı

Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı

Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı

Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şarköy'de 4 öğretmen ve 145 öğrenci karantinaya alındı - Haberler
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