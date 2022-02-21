ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
 - Güncelleme:
ŞARKÖY AÇIKLARINDA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (3)

BAKAN KOCA: SAHA KONTROL ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYORSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şarköy'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

TEKİRDAĞ (DHA) - BAKAN KOCA: SAHA KONTROL ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şarköy'de meydana gelen depremle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada can kaybı veya yaralanmanın olmadığını belirterek, "23.20'de, Tekirdağ Şarköy açıklarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde, şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralanma olmamış, İl Ambulans Başhekimliğimize çağrı yapılmamıştır. Saha kontrol çalışmamız sürüyor. Tekirdağ halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kaydetti.


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Fahrettin Koca, Tekirdağ, Twitter, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title