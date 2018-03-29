Şarkışla Protokolü Üniversitelilerle Buluştu

Sivas'ın Şarkışla ilçesi protokolü, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencilerinin sorunlarını dinledi.

Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ve Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, KYK yemekhanesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Pektaş, yaptığı konuşmada, başarının öğretim görevlileri ve öğrencilerin birbirilerine karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü duymalarından ve çok çalışmaktan geçtiğini belirterek, "Bunların Şarkışla'da yaşandığını görüyorum ve sizlere başarılar diliyorum." dedi.

Kendisinden Çanakkale, Kapadokya veya Karadeniz gezi turu isteyen öğrencilere, "Talebinizi yerine getireyim ancak bunun bir karşılığı var. Ben de sizden onu istiyorum, başarılı olun, başarılarınızı gösterin sizleri dilediğiniz yere göndereyim." diye konuştu.

Mülki ve idari amirleri ile birlikte gençleri bir araya getirmek istediklerini belirten KYK İl Müdürü Erdoğan Tunç ise KYK yurtlarında kalan öğrencilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm bulmak için bu programı düzenlediklerini söyledi. İlçe yöneticilerinin öğrencilerle yakından ilgilendiğini belirten Tunç, "Öğrencilerimiz vatana, millete faydalı bireyler olmak için en iyi şekilde kendini hazırlamalı." ifadelerini kullandı.